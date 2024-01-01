Курс валют у Луцьку на 11 травня

Курс валют у Луцьку на 11 травня
11 травня готівковий курс долара становить 39.50, продають його за 39.95.

Про це повідомляє Thepage.ua.

Євро купують за 42.43, а продають за 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.98.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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