Курс валют у Луцьку на 11 травня





Про це повідомляє Thepage.ua.



Євро купують за 42.43, а продають за 43.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.98.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 травня готівковий курс долара становить 39.50, продають його за 39.95.Про це повідомляє Thepage.ua.Євро купують за 42.43, а продають за 43.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.98.

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