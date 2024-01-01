Курс валют у Луцьку на 11 травня
Сьогодні, 10:17
11 травня готівковий курс долара становить 39.50, продають його за 39.95.
Про це повідомляє Thepage.ua.
Євро купують за 42.43, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.98.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Thepage.ua.
Євро купують за 42.43, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.98.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 травня
Сьогодні, 10:17
На фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Впорядковують могили, садять квіти і замінюють прапори: родичі загиблих Героїв прибирають на кладовищі біля Луцька
Сьогодні, 07:13