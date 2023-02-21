Коли у школах Луцька завершиться навчання та чого чекати випускникам

Коли у школах Луцька завершиться навчання та чого чекати випускникам
Травень – особливий місяць для школярів, адже до завершення навчального року залишається все менше і менше часу.

У коментарі телеканалу «Конкурент TV» директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, коли цьогоріч закінчиться навчання у школах обласного центру.

«Весь навчальний процес завершується в закладах освіти в індивідуальному порядку, тому що кожен заклад освіти має свою організаційну автономію, де і вирішувалося питання щодо режиму роботи закладів освіти на поточний навчальний рік. Але, оскільки в нас спільними зусиллями проводяться наради з керівниками закладів освіти, ми визначаємося в одному стилі, форматі, і таким чином у нас навчання планується завершити 30 травня цього року», – зазначив він.

Традиційні лінійки з приводу завершення навчального року планують проводити 31 травня, але вони будуть більш стриманими, аніж ті, які були у попередні роки, ще до повномасштабного вторгнення РФ та ковіду.

«Ми попередньо проговорили, що урочистості як таких будемо уникати. Зрозуміло, треба привітати дітей з завершенням навчального року. В більш стриманому такому форматі, без жодних помпезностей і так далі», – додав Віталій Бондар.

Проте, нагородження для учнів одинадцятих класів, які мають високі досягнення у навчанні, таки відбудеться.

«Нагородження відповідними медалями чи то золотими, чи то срібними, в нас буде плануватися відповідно урочистості, які плануються кожного року. Попередньо, це в числах двадцятих, так скажу, попередньо, не можу сказати конкретної дати, поки що», – сказав він.

Все ж перед закінченням школи луцьким випускникам необхідно скласти іспити.

«Фінальні іспити, випробування для наших одинадцятикласників починаються з 15 травня по 24 червня. Чотири предмети в нас визначено в НМТ, обов'язкових – це українська мова, математика, історія України і четвертий на вибір: якась іноземна або, можливо, географія, біологія, фізика і так далі», – наголосив він.

Що ж до традиційних випускних, Віталій Бондар каже, що це вибір кожного класу, а точніше, батьків випускників. Однак, як відомо, нині все частіше 11-класники обирають замість випускних спільні подорожі, а ще перераховують кошти на допомогу українським воїнам, які, ризикуючи своїм життям, дарують їм можливість жити та будувати своє майбутнє у вільній і незалежній Україні.

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Теги: навчання, Луцьк, школи
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