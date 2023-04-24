На Волині можна було побачити Північне сяйво

На Волині можна було побачити Північне сяйво
Мережу заворожили кадри Північного сяйва на Волині.

Фотографії у коментарях опублікували читачі телеграм-каналу Новини Луцька та Волині. Конкурент.

Також безліч світлин цього дивовижного явища опублікував місцевий телеграм-канал volynblog.

На Волині можна було побачити Північне сяйво

На Волині можна було побачити Північне сяйво

На Волині можна було побачити Північне сяйво

На Волині можна було побачити Північне сяйво

На Волині можна було побачити Північне сяйво

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Теги: північне сяйво, волинь
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