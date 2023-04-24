На Волині можна було побачити Північне сяйво





Фотографії у коментарях опублікували читачі телеграм-каналу Новини Луцька та Волині.



Також безліч світлин цього дивовижного явища опублікував місцевий телеграм-канал volynblog.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережу заворожили кадри Північного сяйва на Волині.Фотографії у коментарях опублікували читачі телеграм-каналу Новини Луцька та Волині. Конкурент Також безліч світлин цього дивовижного явища опублікував місцевий телеграм-канал volynblog.

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