На Волині можна було побачити Північне сяйво
Сьогодні, 05:01
Мережу заворожили кадри Північного сяйва на Волині.
Фотографії у коментарях опублікували читачі телеграм-каналу Новини Луцька та Волині. Конкурент.
Також безліч світлин цього дивовижного явища опублікував місцевий телеграм-канал volynblog.
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Фотографії у коментарях опублікували читачі телеграм-каналу Новини Луцька та Волині. Конкурент.
Також безліч світлин цього дивовижного явища опублікував місцевий телеграм-канал volynblog.
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