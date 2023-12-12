У селищі на Волині на благодійному ярмарку зібрали величезну суму на ЗСУ

У селищі на Волині на благодійному ярмарку зібрали величезну суму на ЗСУ
10 травня в селищі Шацьк відбувся благодійний ярмарок, де зібрали понад 100 тисяч гривень на ЗСУ.

Активну участь у заході взяли заклади освіти і культури громади. Долучилися до ярмарку і небайдужі мешканці, народні умільці і кулінари, - йдеться на сайті громади.

Покупцям пропонували різноманітну випічку, оригінальні десерти, місцеві смаколики – пончики, запашний домашній хліб, піцу, солодкі напої, мариновані гриби, мед. Також був великий вибір рослин, саджанців, зокрема від Шацького лісового коледжу, квіти і навіть розсада. Можна було придбати і вироби декоративно-прикладного мистецтва, оригінальні сувеніри, патріотичну символіку тощо.

«На ярмарку вдалося зібрати 100 794 грн. За ці кошти будуть придбані дрони для військовослужбовця з Шацька Сергія Гвоздецького та його побратимів», - йдеться у дописі.

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Теги: ярмарок, ЗСУ
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