Україні потрібна демократія чи сильний лідер: що відповіли громадяни
Сьогодні, 01:30
59% українців переконані, що для України збереження демократичної системи важливіше, ніж сильний лідер, йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.
В українців запитали, що для них важливіше: мати демократичну систему чи сильного лідера. 59% громадян відповіли, що важливіша демократична система. Водночас 32% заявили, що Україні важливіше мати сильного лідера. Згідно з результатами опитування, 57% опитаних вважають, що Україна є демократичною країною. Натомість 14% респондентів упевнені, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Водночас 27% українців стверджують, що в Україні спостерігається баланс між диктатурою та демократією.
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В українців запитали, що для них важливіше: мати демократичну систему чи сильного лідера. 59% громадян відповіли, що важливіша демократична система. Водночас 32% заявили, що Україні важливіше мати сильного лідера. Згідно з результатами опитування, 57% опитаних вважають, що Україна є демократичною країною. Натомість 14% респондентів упевнені, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Водночас 27% українців стверджують, що в Україні спостерігається баланс між диктатурою та демократією.
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