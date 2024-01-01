Україні потрібна демократія чи сильний лідер: що відповіли громадяни

59% українців переконані, що для України збереження демократичної системи важливіше, ніж сильний лідер, йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.В українців запитали, що для них важливіше: мати демократичну систему чи сильного лідера. 59% громадян відповіли, що важливіша демократична система. Водночас 32% заявили, що Україні важливіше мати сильного лідера. Згідно з результатами опитування, 57% опитаних вважають, що Україна є демократичною країною. Натомість 14% респондентів упевнені, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Водночас 27% українців стверджують, що в Україні спостерігається баланс між диктатурою та демократією.