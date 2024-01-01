Скандал у Луцьку: чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм





Про це повідомили знайомі військового в соцмережах. передає



Під час очікування кортежу 19-річного захисника Максима Відринського біля Луцького педагогічного коледжу невідомі особи, проїжджаючи повз, на білому БМВ з іменним номерним знаком, увімкнули гучно музику, кричали «Христос Воскрес» і сміялись.



«Дуже прикро, що в такий час, люди себе так ганебно поводять», - зазначають у знайомі воїна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 9 травня, чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм Максимом Відринським.Про це повідомили знайомі військового в соцмережах. передає ВСН Під час очікування кортежу 19-річного захисника Максима Відринського біля Луцького педагогічного коледжу невідомі особи, проїжджаючи повз, на білому БМВ з іменним номерним знаком, увімкнули гучно музику, кричали «Христос Воскрес» і сміялись.«Дуже прикро, що в такий час, люди себе так ганебно поводять», - зазначають у знайомі воїна

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