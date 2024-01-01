Скандал у Луцьку: чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм
Сьогодні, 23:17
У четвер, 9 травня, чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм Максимом Відринським.
Про це повідомили знайомі військового в соцмережах. передає ВСН.
Під час очікування кортежу 19-річного захисника Максима Відринського біля Луцького педагогічного коледжу невідомі особи, проїжджаючи повз, на білому БМВ з іменним номерним знаком, увімкнули гучно музику, кричали «Христос Воскрес» і сміялись.
«Дуже прикро, що в такий час, люди себе так ганебно поводять», - зазначають у знайомі воїна
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Про це повідомили знайомі військового в соцмережах. передає ВСН.
Під час очікування кортежу 19-річного захисника Максима Відринського біля Луцького педагогічного коледжу невідомі особи, проїжджаючи повз, на білому БМВ з іменним номерним знаком, увімкнули гучно музику, кричали «Христос Воскрес» і сміялись.
«Дуже прикро, що в такий час, люди себе так ганебно поводять», - зазначають у знайомі воїна
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