Скандал у Луцьку: чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм

Скандал у Луцьку: чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм
У четвер, 9 травня, чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм Максимом Відринським.

Про це повідомили знайомі військового в соцмережах. передає ВСН.

Під час очікування кортежу 19-річного захисника Максима Відринського біля Луцького педагогічного коледжу невідомі особи, проїжджаючи повз, на білому БМВ з іменним номерним знаком, увімкнули гучно музику, кричали «Христос Воскрес» і сміялись.

«Дуже прикро, що в такий час, люди себе так ганебно поводять», - зазначають у знайомі воїна

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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