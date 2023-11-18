На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття

У Ковельському районі на Волині стартував ремонт автошляху Доманове – Самари – Залухів – Мала Глуша. Лагодитимуть 30 кілометрів дороги.Як повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури, це єдина з-поміж доріг державного значення на Волині, де немає твердого покриття.За даними дорожників, зі 113,4 км довжини шляху, 32-кілометрова ділянка має щебеневе покриття, яке вже зруйнувалося.З метою утримання цього відтинку дороги в проїзному стані проводимо роботи з профілювання проїзної частини та влаштування вирівнюючого шару з асфальтогрануляту – вторинного матеріалу, який отримується шляхом механічного подрібнення дорожніх асфальтобетонних покриттів, що відслужили.Автогрейдер та інша техніка підрядного підприємства працює на відрізку автошляху Т-03-04, що пролягає населеними пунктами Самари, Самари Оріхові, Межисить, Заприп'ять, Залухів.Роботи планують завершити до кінця наступного тижня.