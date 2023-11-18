На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття

На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття
У Ковельському районі на Волині стартував ремонт автошляху Доманове – Самари – Залухів – Мала Глуша. Лагодитимуть 30 кілометрів дороги.

Як повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури, це єдина з-поміж доріг державного значення на Волині, де немає твердого покриття.

За даними дорожників, зі 113,4 км довжини шляху, 32-кілометрова ділянка має щебеневе покриття, яке вже зруйнувалося.

З метою утримання цього відтинку дороги в проїзному стані проводимо роботи з профілювання проїзної частини та влаштування вирівнюючого шару з асфальтогрануляту – вторинного матеріалу, який отримується шляхом механічного подрібнення дорожніх асфальтобетонних покриттів, що відслужили.

Автогрейдер та інша техніка підрядного підприємства працює на відрізку автошляху Т-03-04, що пролягає населеними пунктами Самари, Самари Оріхові, Межисить, Заприп'ять, Залухів.

Роботи планують завершити до кінця наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ремонт, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал у Луцьку: чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм
Сьогодні, 23:17
На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття
Сьогодні, 22:44
У Струмівці біля Луцька пасажирки автобуса влаштували бійку прямо на зупинці
Сьогодні, 22:14
Євробачення-2024: коли у фіналі виступить Україна
Сьогодні, 21:46
Коли Провідна неділя 2024 року: традиції, що нести до церкви і як правильно вітатися
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку
25 березень, 23:41
У Луцькому районі поремонтували міст та відновили рух на дорозі У Луцькому районі поремонтували міст та відновили рух на дорозі
18 листопад, 2023, 02:17
Жити на вулиці Мрії - не мрія: у лучан руйнуються будинки від вантажівок та розбитої дороги Жити на вулиці Мрії - не мрія: у лучан руйнуються будинки від вантажівок та розбитої дороги
15 листопад, 2023, 15:43
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати
25 серпень, 2023, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скандал у Луцьку: чоловіки виявили неповагу до прощання з полеглим Героєм
Сьогодні, 23:17
 0
На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття
Сьогодні, 22:44
 0
У Струмівці біля Луцька пасажирки автобуса влаштували бійку прямо на зупинці
Сьогодні, 22:14
 0
Євробачення-2024: коли у фіналі виступить Україна
Сьогодні, 21:46
 0
Коли Провідна неділя 2024 року: традиції, що нести до церкви і як правильно вітатися
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8