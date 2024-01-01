11 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор ТзОВ «Житлобуд-2», журналістка, день народження у громадського діяча, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, історикині та журналістки(на фото).Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.11 травня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони народилися у багатій родині в місті Солуні. Ще в юні роки вирішили залишити все мирське і вирушили на гору Олімп. Там вони подвизалися і почали вивчати слов'янську мову. Згодом переклали чимало церковних книжок на слов'янську. Саме їм належить створення кирилиці — абетки слов'ян. Без неї неможливо було проводити богослужіння.11 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день вітряка. Припадає на другі вихідні травня. Національним святом є в Нідерландах. Там же його і створили на початку 2000-х років. Вперше вітряки з'явилися у Стародавній Персії, а згодом поширилися в Середньовічній Європі. Будування вітряків розповсюджене і в Україні. Ставили їх переважно на півдні на узбіччі доріг. А ось в Нідерландах вітряки ставили, щоб ті перекачували кілолітри рідини, рятуючи затоплені від моря землі.Також 11 травня Всесвітній день справедливої торгівлі. Припадає на другу суботу травня. Подія була запроваджена Всесвітньою асоціацією справедливої торгівлі, особливо експортної продукції з тих держав, які розвиваються. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до товарі, що виробляють без використання дитячої чи рабської праці.