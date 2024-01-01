Євробачення-2024: коли у фіналі виступить Україна

alyona alyona та Jerry Heil, боротимуться за музичну першість у грандфіналі конкурсу "Євробачення-2024".



Так, виконавиці на Malmo Arena виступлять другими. Таке рішення організатори ухвалили після того, як українські представниці під час жеребкування після першого півфіналу витягли картку з написом "Вибір продюсера". Таким чином, саме продюсер надав Україні право виступити другими на головній сцені "Євробачення-2024", передає



Таким "вибором продюсера" була незадоволена українська режисерка-постановниця цьогорічного номеру дуету alyona alyona та Jerry Heil. Зокрема, Таню Муіньо назвала друге місце виступу "смертельною позицією" та у своєму фотоблогу з іронією написала "дуже чудово з боку команди "Євробачення". До слова, така реакція була викликана спостереженнями, що виступ під номером "два" на "Євробаченні" не дуже вигідний з телевізійної точки зору. Зрештою, лише одна країна за останні 15 років, яка виступала під цим номером, змогла опинитися в десятці лідерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже завтра, 11 травня, українські представниці, дуетта, боротимуться за музичну першість у грандфіналі конкурсу "Євробачення-2024".Так, виконавиці на Malmo Arena виступлять другими. Таке рішення організатори ухвалили після того, як українські представниці під час жеребкування після першого півфіналу витягли картку з написом "Вибір продюсера". Таким чином, саме продюсер надав Україні право виступити другими на головній сцені "Євробачення-2024", передає ТСН Таким "вибором продюсера" була незадоволена українська режисерка-постановниця цьогорічного номеру дуету alyona alyona та Jerry Heil. Зокрема, Таню Муіньо назвала друге місце виступу "смертельною позицією" та у своєму фотоблогу з іронією написала "дуже чудово з боку команди "Євробачення". До слова, така реакція була викликана спостереженнями, що виступ під номером "два" на "Євробаченні" не дуже вигідний з телевізійної точки зору. Зрештою, лише одна країна за останні 15 років, яка виступала під цим номером, змогла опинитися в десятці лідерів.

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