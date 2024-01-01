У центрі Києва відомого співака з Луцька Монатіка зупинили представники ТЦК

Дмитра Монатіка зупинили поліція та ТЦК.



Про це повідомляє



Відповідне відео з'явилося у соцмережах.



«Зупинили Монатіка у самому центрі Києва працівники ТЦК та поліції.



Це була перевірка документів», - зазначає видання.



Згодом артист прокоментував інцидент у своєму Instagram, передає



«Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали, чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив.



Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили», - написав він у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю,10 травня, відомого співака з Луцьказупинили поліція та ТЦК.Про це повідомляє Антикор Відповідне відео з'явилося у соцмережах.«Зупинили Монатіка у самому центрі Києва працівники ТЦК та поліції.Це була перевірка документів», - зазначає видання.Згодом артист прокоментував інцидент у своєму Instagram, передає ВСН «Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали, чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив.Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили», - написав він у дописі.

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