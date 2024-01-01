Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 14-16°
- по області вночі 5-10°, вдень 12-17°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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