Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура:



- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 14-16°

- по області вночі 5-10°, вдень 12-17°



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 14-16°- по області вночі 5-10°, вдень 12-17°

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