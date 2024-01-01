У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина

У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина
У Луцьку почали раніше вимикати вуличне освітлення, щоб знизити навантаження на енергетичну систему та економити електрику.

Це почали робити з 8 травня, повідомляє телеграмканал misto.media.

Директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін розповів: «Ми вмикали освітлення увечері до 00:00. Наразі, за рішенням міськради, світло вимикають о 23:00. Проте частину міста ми залишаємо освітленими, як-от центральні вулиці. На ніч у нас залишається близько 35-40% освітлення».

Він додав, що наразі ще розглядають варіанти зниження споживання електроенергії. Наприклад, з 21:00 по 23:00 лишати освітленими 60% вулиць (зараз вони усі освітлені), а з 23:00 вимикати світло на всіх вулицях Луцька.

Приміром, у Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів, а у Камінь-Каширській громаді на Волині з 13 травня вимикатимуть зовнішнє освітлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина
Сьогодні, 18:09
За бурштин на мільйон на Волині судять депутата з Рівненщини
Сьогодні, 17:46
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Богомазом
Сьогодні, 17:24
Щоб підготуватися до нового наступу рф, Україна створить 10 нових бригад, – Павлюк
Сьогодні, 17:10
Затримали групу осіб, які хотіли за $1 мільйон підкупити працівника СБУ
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго
Сьогодні, 15:58
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:10
Укренерго: сьогодні можливі аварійні відключення побутових споживачів Укренерго: сьогодні можливі аварійні відключення побутових споживачів
09 травень, 13:21
У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання У Нововолинську відновили безперебійне електропостачання
08 травень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку відремонтувати ветхе житло: покроковий гайд
Сьогодні, 18:30
 0
У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина
Сьогодні, 18:09
 0
За бурштин на мільйон на Волині судять депутата з Рівненщини
Сьогодні, 17:46
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Богомазом
Сьогодні, 17:24
 0
Щоб підготуватися до нового наступу рф, Україна створить 10 нових бригад, – Павлюк
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8