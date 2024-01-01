У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина

знизити навантаження на енергетичну систему та економити електрику.



Це почали робити з 8 травня,



Директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін розповів: «Ми вмикали освітлення увечері до 00:00. Наразі, за рішенням міськради, світло вимикають о 23:00. Проте частину міста ми залишаємо освітленими, як-от центральні вулиці. На ніч у нас залишається близько 35-40% освітлення».



Він додав, що наразі ще розглядають варіанти зниження споживання електроенергії. Наприклад, з 21:00 по 23:00 лишати освітленими 60% вулиць (зараз вони усі освітлені), а з 23:00 вимикати світло на всіх вулицях Луцька.



Приміром, у Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів, а у Камінь-Каширській громаді на Волині з 13 травня вимикатимуть зовнішнє освітлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку почали раніше вимикати вуличне освітлення, щобта економити електрику.Це почали робити з 8 травня, повідомляє телеграмканал misto.media.Валерій Мазін розповів: «Ми вмикали освітлення увечері до 00:00. Наразі, за рішенням міськради, світло вимикають о 23:00. Проте частину міста ми залишаємо освітленими, як-от центральні вулиці. На ніч у нас залишається близько 35-40% освітлення».Він додав, що наразі ще розглядають варіанти зниження споживання електроенергії. Наприклад, з 21:00 по 23:00 лишати освітленими 60% вулиць (зараз вони усі освітлені), а з 23:00 вимикати світло на всіх вулицях Луцька.Приміром, у Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів, а у Камінь-Каширській громаді на Волині з 13 травня вимикатимуть зовнішнє освітлення.

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