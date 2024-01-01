Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Богомазом

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Богомазом
У селі Бережці Вишнівської громади на Волині завтра, 11 травня, проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Владислава Богомаза.

Про це у фейсбуці повідомила Вишнівська сільська територіальна громада.

Сьогодні, 10 травня, скорботний кортеж доправив Героя «на щиті» до рідної домівки. Шлях слідування кортежу був встелений квітами. Краяни навколішки зустріли Захисника.



Чин похорону відбудеться в суботу, 11 травня, о 12.00 в храмі села Бережці.

Нагадаємо, військовий загинув 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Ніс службу механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Богомазом

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Теги: загиблі, війна
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