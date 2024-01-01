На Донеччині загинув Герой з Волині Владислав Богомаз

Владислав Богомаз.



Про це



Військовий загинув 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Ніс службу механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Мав військове звання - солдат.



"Був відданим Військовій присязі на вірність Українському народові.

Владислав народився 01 жовтня 1999 року та проживав у селі Бережці.

Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково.



З метою вшанування пам’яті Владислава Богомаза у Вишнівській громаді з 09 по 11 травня 2024 року оголошено Дні жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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