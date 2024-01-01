На Донеччині загинув Герой з Волині Владислав Богомаз
Сьогодні, 16:19
У Вишнівську громаду надійшла чергова сумна звістка – в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув Владислав Богомаз.
Про це повідомили у громаді.
Військовий загинув 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Ніс службу механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Мав військове звання - солдат.
"Був відданим Військовій присязі на вірність Українському народові.
Владислав народився 01 жовтня 1999 року та проживав у селі Бережці.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті Владислава Богомаза у Вишнівській громаді з 09 по 11 травня 2024 року оголошено Дні жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Військовий загинув 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Ніс службу механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Мав військове звання - солдат.
"Був відданим Військовій присязі на вірність Українському народові.
Владислав народився 01 жовтня 1999 року та проживав у селі Бережці.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті Владислава Богомаза у Вишнівській громаді з 09 по 11 травня 2024 року оголошено Дні жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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