На Донеччині загинув Герой з Волині Владислав Богомаз

На Донеччині загинув Герой з Волині Владислав Богомаз
У Вишнівську громаду надійшла чергова сумна звістка – в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув Владислав Богомаз.

Про це повідомили у громаді.

Військовий загинув 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Ніс службу механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Мав військове звання - солдат.

"Був відданим Військовій присязі на вірність Українському народові.
Владислав народився 01 жовтня 1999 року та проживав у селі Бережці.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково.

З метою вшанування пам’яті Владислава Богомаза у Вишнівській громаді з 09 по 11 травня 2024 року оголошено Дні жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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