Президент нагородив бойову медикиню з Волині

Президент нагородив бойову медикиню з Волині
Президент України Володимир Зеленський нагородив бойову медикиню з Камінь-Каширської громади.

Про це повідомили у громаді.

Капітан медичної служби Катерина Безродня – уродженка села Раків Ліс. Юна краянка очолила евакуаційну групу, яка пройшла пішки 5 кілометрів під вогневим контролем противника, та надала допомогу важкопораненому військовому. Під щільним мінометним обстрілом рятувала життя бійців.

8 травня 2024 року, в День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Президент України Володимир Зеленський вручив відважній землячці почесну відзнаку – «Хрест бойових заслуг».

Глава держави зазначив, що російський нацизм не зможе подолати рішучості, хоробрості й принциповості тих, хто протистоїть злу, зупиняє руйнування та рятує людей від знищення.
Президент нагородив бойову медикиню з Волині

Пам’ять загиблих захисників і захисниць України вшанували хвилиною мовчання.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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