Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
В обласному центрі Волині громада попрощалася із Героями Максимом Відринським та Григорієм Савчуком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.

Сьогодні, 9 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Відринського Максима Ігорьовича (09.03.2005 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну. Максим Відринський проходив військову службу за контрактом та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник міського голови Ірина Чебелюк. Провести товариша в останню дорогу прийшло багато молоді, сотні лучан зустріли домовину з тілом Героя на колінах. Люди не стримували сліз, адже хоронити наших захисників надзвичайно боляче, а особливо таких молодих.
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

Поховали Героя на кладовищі села Дарівка Голобської громади Ковельського району.
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

Громада попрощалася із ще одним Героєм. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Княгининок відспівали військовослужбовця Савчука Григорія Андрійовича (05.01.2000 року народження). Чоловік був призваний на військову службу та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та односельчани.
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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