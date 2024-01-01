Скорботний день: у Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 15:29
В обласному центрі Волині громада попрощалася із Героями Максимом Відринським та Григорієм Савчуком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.
Сьогодні, 9 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Відринського Максима Ігорьовича (09.03.2005 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну. Максим Відринський проходив військову службу за контрактом та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник міського голови Ірина Чебелюк. Провести товариша в останню дорогу прийшло багато молоді, сотні лучан зустріли домовину з тілом Героя на колінах. Люди не стримували сліз, адже хоронити наших захисників надзвичайно боляче, а особливо таких молодих.
Поховали Героя на кладовищі села Дарівка Голобської громади Ковельського району.
Громада попрощалася із ще одним Героєм. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Княгининок відспівали військовослужбовця Савчука Григорія Андрійовича (05.01.2000 року народження). Чоловік був призваний на військову службу та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та односельчани.
Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.
Сьогодні, 9 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Відринського Максима Ігорьовича (09.03.2005 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну. Максим Відринський проходив військову службу за контрактом та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник міського голови Ірина Чебелюк. Провести товариша в останню дорогу прийшло багато молоді, сотні лучан зустріли домовину з тілом Героя на колінах. Люди не стримували сліз, адже хоронити наших захисників надзвичайно боляче, а особливо таких молодих.
Поховали Героя на кладовищі села Дарівка Голобської громади Ковельського району.
Громада попрощалася із ще одним Героєм. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Княгининок відспівали військовослужбовця Савчука Григорія Андрійовича (05.01.2000 року народження). Чоловік був призваний на військову службу та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та односельчани.
Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!» - зазначили у міськраді.
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