На війні обірвалося життя Григорія Савчука з Луцької громади

Григорій Савчук.



Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.



За його словами, мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Савчук Григорій Андрійович (05.01.2000 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-номер обслуги.



Воїн загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками на Харківщині загинув розвідник, мешканець КнягининкаПро це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.За його словами, мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Савчук Григорій Андрійович (05.01.2000 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-номер обслуги.Воїн загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Поліщук.

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