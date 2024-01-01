На війні обірвалося життя Григорія Савчука з Луцької громади
Сьогодні, 17:07
У боях із російськими загарбниками на Харківщині загинув розвідник, мешканець Княгининка Григорій Савчук.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.
За його словами, мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Савчук Григорій Андрійович (05.01.2000 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-номер обслуги.
Воїн загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.
За його словами, мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Савчук Григорій Андрійович (05.01.2000 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-номер обслуги.
Воїн загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі виник конфлікт між переселенцями і місцевими жителями
Сьогодні, 17:45
На війні обірвалося життя Григорія Савчука з Луцької громади
Сьогодні, 17:07
Україна офіційно не визнає путіна президентом росії
Сьогодні, 16:52