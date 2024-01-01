На війні обірвалося життя Григорія Савчука з Луцької громади

На війні обірвалося життя Григорія Савчука з Луцької громади
У боях із російськими загарбниками на Харківщині загинув розвідник, мешканець Княгининка Григорій Савчук.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.

За його словами, мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Савчук Григорій Андрійович (05.01.2000 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-номер обслуги.

Воїн загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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