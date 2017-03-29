У Ковелі виник конфлікт між переселенцями і місцевими жителями

У Ковелі виник конфлікт між переселенцями і місцевими жителями
Для розв’язання конфлікту між переселенцями та місцевими мешканцями Ковеля поліцію ніхто не викликав.

Про це повідомляє Конкурент.

Завідувачка сектору комунікації волинської поліції Ольга Бузулук розповіла, що правоохоронці самі виявили відео у соцмережах та навідалися на місце інциденту сьогодні, 6 травня.

Нагадаємо, на Великдень у Ковелі біля будинку, де нещодавно внутрішньо переміщеним особам вручали ключі від квартир, відбувався «двіж» та гриміла російська музика. Прохання сусідів – місцевих мешканців – змінити музику та припинити галас виявилися безрезультатними та спровокували агресію у нових городян.