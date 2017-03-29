У Ковелі виник конфлікт між переселенцями і місцевими жителями
Сьогодні, 17:45
Для розв’язання конфлікту між переселенцями та місцевими мешканцями Ковеля поліцію ніхто не викликав.
Про це повідомляє Конкурент.
Завідувачка сектору комунікації волинської поліції Ольга Бузулук розповіла, що правоохоронці самі виявили відео у соцмережах та навідалися на місце інциденту сьогодні, 6 травня.
Нагадаємо, на Великдень у Ковелі біля будинку, де нещодавно внутрішньо переміщеним особам вручали ключі від квартир, відбувався «двіж» та гриміла російська музика. Прохання сусідів – місцевих мешканців – змінити музику та припинити галас виявилися безрезультатними та спровокували агресію у нових городян.
Про це повідомляє Конкурент.
Завідувачка сектору комунікації волинської поліції Ольга Бузулук розповіла, що правоохоронці самі виявили відео у соцмережах та навідалися на місце інциденту сьогодні, 6 травня.
Нагадаємо, на Великдень у Ковелі біля будинку, де нещодавно внутрішньо переміщеним особам вручали ключі від квартир, відбувався «двіж» та гриміла російська музика. Прохання сусідів – місцевих мешканців – змінити музику та припинити галас виявилися безрезультатними та спровокували агресію у нових городян.