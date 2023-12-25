У Провідну неділю до луцького кладовища у Гаразджі пустять додаткові тролейбуси

У Провідну неділю до луцького кладовища у Гаразджі пустять додаткові тролейбуси
У Провідну неділю, 12 травня, у Луцьку для доїзду до міського кладовища, що у селі Гаразджа, за маршрутом №10 курсуватиме вісім тролейбусів.

Про збільшення кількості транспорту Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника відділу транспорту Луцької міськради Олександр Середа.

З його слів, перший тролейбус №10 вирушить на маршрут о 9:00. Останній рейс з кладовища у селі Гаразджа буде о 16:02. Інтервал руху — кожних 15 хвилин.

Тролейбус №10 рухатиметься за маршрутом: вулиця Захисників України, проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, проспект Волі, вулиця Рівненська, село Гаразджа.

Також по одному додатковому автобусу буде залучено і на маршрутах № 3 "Гаразджа — Госпіталь" та № 10 "Карбишева — Потебні", сказав посадовець.

Як додав Олександр Середа, решта перевізників 12 травня будуть здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.


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Теги: тролейбус, Луцьк
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