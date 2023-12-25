У Провідну неділю до луцького кладовища у Гаразджі пустять додаткові тролейбуси

вісім тролейбусів.



Про збільшення кількості транспорту Олександр Середа.



З його слів, перший тролейбус №10 вирушить на маршрут о 9:00. Останній рейс з кладовища у селі Гаразджа буде о 16:02. Інтервал руху — кожних 15 хвилин.



Тролейбус №10 рухатиметься за маршрутом: вулиця Захисників України, проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, проспект Волі, вулиця Рівненська, село Гаразджа.



Також по одному додатковому автобусу буде залучено і на маршрутах № 3 "Гаразджа — Госпіталь" та № 10 "Карбишева — Потебні", сказав посадовець.



Як додав Олександр Середа, решта перевізників 12 травня будуть здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Провідну неділю, 12 травня, у Луцьку для доїзду до міського кладовища, що у селі Гаразджа, за маршрутом №10 курсуватимеПро збільшення кількості транспорту Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника відділу транспорту Луцької міськрадиЗ його слів, перший тролейбус №10 вирушить на маршрут о 9:00. Останній рейс з кладовища у селі Гаразджа буде о 16:02. Інтервал руху — кожних 15 хвилин.Тролейбус №10 рухатиметься за маршрутом: вулиця Захисників України, проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, проспект Волі, вулиця Рівненська, село Гаразджа.Також по одному додатковому автобусу буде залучено і на маршрутах № 3 "Гаразджа — Госпіталь" та № 10 "Карбишева — Потебні", сказав посадовець.Як додав Олександр Середа, решта перевізників 12 травня будуть здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.

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