Патрульні в Луцьку наздогнали п’яного водія-втікача

У Луцьку нетверезий. У результаті втікача наздогнали та склали на нього адмінматеріали.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Сьогодні, 6 травня, приблизно о 04:00 патрульні помітили автомобіль марки Citroën, який рухався вулицями Луцька під час дії комендантської години. Поліцейські миттєво увімкнули проблискові маячки та вирушили, щоб зупинити автомобіль. Проте, коли інспектори підходили до водія, той раптово вибіг із легковика та почав тікати.Патрульні наздогнали чоловіка. Під час спілкування у 46-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проводити освідування у визначеному законному порядку.На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненим правопорушенням.