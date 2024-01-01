У Ковелі п’яний водій влаштував перегони з патрульними

Ковельські патрульні помітили авто марки BMW, який рухався по вулиці Варшавська з технічною несправністю.Поліцейські миттєво увімкнули проблискові маячки, щоб зупинити легковик, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР, повідомляє в телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.Невдовзі, шляхом блокування, їм таки вдалося це зробити. Однак після зупинки керманич здійснив рух назад та наїхав на службовий автомобіль, після чогоЗ'ясувалося, що легковиком керував 42-річний водій. Під час спілкування інспектори у нього виявили й ознаки алкогольного сп’яніння. Результат - 2, 53 проміле. Також у транспортному засобі перебувала 7- річна дитина.На щастя, у цій автопригоді всі залишилися неушкодженими. Але усе могло завершитися набагато трагічніше.