Осиротіли троє дітей: на фронті обірвалося життя Героя Миколи Гінайла з Волині
Сьогодні, 16:46
До Шацької громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні бійця із села Мельники Миколи Гінайла.
Про це інформує Шацька селищна рада у фейсбуці.
«Шацька громада в глибокій скорботі – на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Мельники Гінайло Микола Миколайович (07.02.1978 р.н.)», - йдеться у повідомленні.
Воїн був мобілізований 3 серпня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі військової частини 7405, мав звання сержанта.
Загинув Микола Гінайло 28 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
В захисника залишилися в Мельниках дружина і троє дітей.
«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким», - зазначили у селищній раді.
Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.
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Про це інформує Шацька селищна рада у фейсбуці.
«Шацька громада в глибокій скорботі – на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Мельники Гінайло Микола Миколайович (07.02.1978 р.н.)», - йдеться у повідомленні.
Воїн був мобілізований 3 серпня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі військової частини 7405, мав звання сержанта.
Загинув Микола Гінайло 28 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
В захисника залишилися в Мельниках дружина і троє дітей.
«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким», - зазначили у селищній раді.
Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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