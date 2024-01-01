Осиротіли троє дітей: на фронті обірвалося життя Героя Миколи Гінайла з Волині

Осиротіли троє дітей: на фронті обірвалося життя Героя Миколи Гінайла з Волині
До Шацької громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні бійця із села Мельники Миколи Гінайла.

Про це інформує Шацька селищна рада у фейсбуці.

«Шацька громада в глибокій скорботі – на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Мельники Гінайло Микола Миколайович (07.02.1978 р.н.)», - йдеться у повідомленні.

Воїн був мобілізований 3 серпня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі військової частини 7405, мав звання сержанта.

Загинув Микола Гінайло 28 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

В захисника залишилися в Мельниках дружина і троє дітей.

«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким», - зазначили у селищній раді.

Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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