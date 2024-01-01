На Волині попрощались з Героєм Олександром Омельчуком. ФОТО
Сьогодні, 16:14
30 квітня Володимирська громада прощалась із полеглим на війні Героєм – 54-річним мешканцем міста Олександром Омельчуком.
Про це повідомили у Володимирській міській раді.
Його життя обірвалось 25 квітня від ворожої кулі на найгарячішому і найважчому нині, за словами Головнокомандувача української армії, напрямку – Покровському, поблизу населеного пункту Очеретине, що на Донеччині.
Солдат Олександр Омельчук став на захист України у червні 2023 року, його знають у місті як хорошого шофера – на похорон у Собор Різдва Христового прибуло чимало його колег.
Народився Олександр на Рівненщині 21 квітня 1970 року. Коли не мав і року від народження, сім’я переїхала у Володимир, де хлопець виріс, навчався у школі № 2. Став електриком, але бажання присвятити життя водійській справі у ньому перемогло.
«Ми завдячуємо кожному герою і героїні, які жертвують своїм життям, аби мати можливість молитись, спокійно перебувати у наших буденних справах. Не забуваймо, якою дорогою ціною це нам дається» – сказав, звертаючись до осиротілого сина та усієї родини загиблого воїна, отець Богдан.
До рідних від імені усієї громади звернувся також перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук: «Прощаємось сьогодні із нашим земляком, хоч мали би готуватись до Великодня. Але війна у країні і ворог не зупиняє свою грішну справу навіть у дні великого християнського свята. Ми молимось за упокій душі полеглого Героя Олександра, дякуємо йому за подвиг! Водночас молимось за тих наших хлопців, хто далі стоїть на захисті держави і яким зараз дуже-дуже важко. Об’єднуймося, спільно допомагаймо нашим військовим!».
Опісля панахиди траурний кортеж відбув на Алею Слави Федорівського кладовища, де поховали Олександра Омельчука з усіма військовими почестями.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Володимирській міській раді.
Його життя обірвалось 25 квітня від ворожої кулі на найгарячішому і найважчому нині, за словами Головнокомандувача української армії, напрямку – Покровському, поблизу населеного пункту Очеретине, що на Донеччині.
Солдат Олександр Омельчук став на захист України у червні 2023 року, його знають у місті як хорошого шофера – на похорон у Собор Різдва Христового прибуло чимало його колег.
Народився Олександр на Рівненщині 21 квітня 1970 року. Коли не мав і року від народження, сім’я переїхала у Володимир, де хлопець виріс, навчався у школі № 2. Став електриком, але бажання присвятити життя водійській справі у ньому перемогло.
«Ми завдячуємо кожному герою і героїні, які жертвують своїм життям, аби мати можливість молитись, спокійно перебувати у наших буденних справах. Не забуваймо, якою дорогою ціною це нам дається» – сказав, звертаючись до осиротілого сина та усієї родини загиблого воїна, отець Богдан.
До рідних від імені усієї громади звернувся також перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук: «Прощаємось сьогодні із нашим земляком, хоч мали би готуватись до Великодня. Але війна у країні і ворог не зупиняє свою грішну справу навіть у дні великого християнського свята. Ми молимось за упокій душі полеглого Героя Олександра, дякуємо йому за подвиг! Водночас молимось за тих наших хлопців, хто далі стоїть на захисті держави і яким зараз дуже-дуже важко. Об’єднуймося, спільно допомагаймо нашим військовим!».
Опісля панахиди траурний кортеж відбув на Алею Слави Федорівського кладовища, де поховали Олександра Омельчука з усіма військовими почестями.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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