Поліція на Волині затримала наркоторговців
Сьогодні, 15:58
Волинські поліцейські викрили та затримали двох зловмисників, які збували заборонені речовини.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області спільно з кримінальною поліцією та відділом кримінального аналізу припинили незаконну діяльність двох волинян, 39-річного жителя Нововолинська та 22-річного мешканця Благодатного, які налагодили торгівлю особливо небезпечними наркотичними засобами. Зокрема, задокументовано п’ять фактів збуту заборонених речовин.
Учора, 29 квітня, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучено канабіс, таблетки наркотичного засобу «Бупренорфін», психотропні речовини Альфа «PVP», зіп-пакети, пристрій для подрібнення, лампи з нашаруванням наркотичних та психотропних речовин, мобільні телефони.
Обох зловмисників правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ст. 307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
Заходи проводилися за процесуального керівництва Нововолинського відділення Володимирської окружної прокуратури Волинської області.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області спільно з кримінальною поліцією та відділом кримінального аналізу припинили незаконну діяльність двох волинян, 39-річного жителя Нововолинська та 22-річного мешканця Благодатного, які налагодили торгівлю особливо небезпечними наркотичними засобами. Зокрема, задокументовано п’ять фактів збуту заборонених речовин.
Учора, 29 квітня, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучено канабіс, таблетки наркотичного засобу «Бупренорфін», психотропні речовини Альфа «PVP», зіп-пакети, пристрій для подрібнення, лампи з нашаруванням наркотичних та психотропних речовин, мобільні телефони.
Обох зловмисників правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ст. 307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
Заходи проводилися за процесуального керівництва Нововолинського відділення Володимирської окружної прокуратури Волинської області.
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