Литва побудує школи-бомбосховища у 6 областях України





Про це заявив глава литовської програми з відбудови України Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс, пише



Саме завдяки цій ініціативі відбудеться побудова нових шкіл-укриттів. За його словами, окрім зазначених шести областей, іще один такий об’єкт можуть спорудити на Харківщині.



«У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл», — каже Жарновскіс.



За його словами, будівництво таких шкіл відбуватиметься «з нуля» — тобто в тих місцях, де раніше не було укриттів. У нових закладах передбачать й антирадіаційний захист.



«Вкотре повторю: наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позаурочний час», — запевняє литовський посадовець.



Жарновскіс також запевнив, що будівництво шкіл-бомбосховищ в Україні зможуть закінчити до кінця 2024 року.



Нагадаємо, на початку квітня в Харкові офіційно завершилося спорудження першої в Україні підземної школи. Міський голова Ігор Терехов запевняв, що будівництво подібних закладів продовжиться в інших районах міста, «аби забезпечити усім дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литовці планують побудувати нові школи-бомбосховища в 6 областях України — на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині.Про це заявив глава литовської програми з відбудови України Co-create Future of Ukraine, пише Громадське Саме завдяки цій ініціативі відбудеться побудова нових шкіл-укриттів. За його словами, окрім зазначених шести областей, іще один такий об’єкт можуть спорудити на Харківщині.«У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл», — каже Жарновскіс.За його словами, будівництво таких шкіл відбуватиметься «з нуля» — тобто в тих місцях, де раніше не було укриттів. У нових закладах передбачать й антирадіаційний захист.«Вкотре повторю: наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позаурочний час», — запевняє литовський посадовець.Жарновскіс також запевнив, що будівництво шкіл-бомбосховищ в Україні зможуть закінчити до кінця 2024 року.Нагадаємо, на початку квітня в Харкові офіційно завершилося спорудження першої в Україні підземної школи. Міський головазапевняв, що будівництво подібних закладів продовжиться в інших районах міста, «аби забезпечити усім дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти».

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