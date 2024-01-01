У бою на Донеччині поліг волинянин Леонід Залевський
Сьогодні, 15:23
До Берестечківської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Леоніда Залевського.
Про це у фейсбуці пише Берестечківська міськрада.
«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув наш земляк житель с.Іванівка Залевський Леонід Феофанович, 14.11.1981р.н.» - йдеться у повідомленні.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці пише Берестечківська міськрада.
«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув наш земляк житель с.Іванівка Залевський Леонід Феофанович, 14.11.1981р.н.» - йдеться у повідомленні.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
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