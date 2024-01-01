У бою на Донеччині поліг волинянин Леонід Залевський

Леоніда Залевського.



Про це у фейсбуці пише Берестечківська міськрада.



«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув наш земляк житель с.Іванівка Залевський Леонід Феофанович, 14.11.1981р.н.» - йдеться у повідомленні.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Берестечківської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянинаПро це у фейсбуці пише Берестечківська міськрада.«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув наш земляк житель с.Іванівка Залевський Леонід Феофанович, 14.11.1981р.н.» - йдеться у повідомленні.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію