У бою на Донеччині поліг волинянин Леонід Залевський

У бою на Донеччині поліг волинянин Леонід Залевський
До Берестечківської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Леоніда Залевського.

Про це у фейсбуці пише Берестечківська міськрада.

«Знову нашу громаду сколихнула сумна звістка. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув наш земляк житель с.Іванівка Залевський Леонід Феофанович, 14.11.1981р.н.» - йдеться у повідомленні.
У бою на Донеччині поліг волинянин Леонід Залевський

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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