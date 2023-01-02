Печерський суд ухвалив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла
Сьогодні, 15:55
Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причетного до підривної діяльності проти України.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді".
30 квітня Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.
Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.
Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.
"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня.
Ухвала суду оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні.
1 квітня 2023 року митрополиту Павлу (Петро Лебідь) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.
1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.
7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.
В жовтні Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.
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Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді".
30 квітня Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.
Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.
Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.
"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня.
Ухвала суду оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні.
1 квітня 2023 року митрополиту Павлу (Петро Лебідь) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.
1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.
7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.
В жовтні Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.
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