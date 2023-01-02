Печерський суд ухвалив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла

Павла (Лебедя), причетного до підривної діяльності проти України.



Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі



30 квітня Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.



Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.



Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.



"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня.



Ухвала суду оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні.



1 квітня 2023 року митрополиту Павлу (Петро Лебідь) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".



СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.

Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.



1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.



7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.



В жовтні Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП, причетного до підривної діяльності проти України.Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді" 30 квітня Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі."Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня.Ухвала суду оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні.1 квітня 2023 рокув "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.В жовтні Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.

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