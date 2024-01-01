Скорботний день: у Луцьку поховали двох Героїв

Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку в останню дорогу провели двох полеглих воїнів —та, які, захищаючи рідну землю на російсько-українській війні.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Поліщук Євгеній Сергійович (26.01.1983 року народження) був призваний на військову службу та загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.Сілюк Юрій Юрійович (01.06.1974 року народження) був призваний на військову службу та загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.Попрощатися з Героями прийшли представники влади, рідні військових, їхні друзі та знайомі, бойові побратими, духовенство та небайдужі лучани.У луцькому кафедральному соборі Святої Трійці священнослужителі відправили чин похорону за загиблими Героями.«Як вказано у Святому письмі, хто своє життя віддасть за ближнього, той спасення заробить... Трагічний час ми зараз проживаємо. Нам лишається молитися та просити Господа здоров'я та сил тим, хто боронить нашу землю. Ми висловлюємо співчуття та вдячність родинам загиблих військовослужбовців Євгенія та Юрія, які віддали своє життя за нашу неньку Україну», - зазначив у проповіді протоієрейПоховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.