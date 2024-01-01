Родинам полонених із Волині розповіли про ситуацію з обмінами

У Координаційному штабі відбулася зустріч з об’єднанням родин зниклих безвісти військовослужбовців волинської 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.На запитання родичів військовослужбовців відповіли представники Координаційного штабу, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Об’єднаного центру СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).На зустрічі обговорили питання про поточну діяльність в умовах затягування країною-агресоркою перемовин щодо подальших, механізм евакуації тіл полеглих Захисників із визначених локацій.Представник Коордштабу розповів про джерела отримання інформації щодо перебування у ворожому полоні Оборонців та наголосив на важливості внесення усієї відомої родичам інформації про військовослужбовця до Особистого кабінету.Також спікери зустрічі, проінформували присутніх про механізм підтвердження полону військовослужбовця міністерством оборони російської федерації через Міжнародний комітет Червоного Хреста та подальший алгоритм сповіщення рідних.Країна-агресорка регулярно використовує інформаційний простір для поширення ІПСО задля негативного впливу на українське суспільство. Необхідно уважно ставитися до неперевіреної інформації та довіряти лише інформації з офіційних українських каналів.