Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон

Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон
26-річний сержант-прикордонник Євгеній Котляренко прийняв бій із російськими окупантами на острові Зміїний у перші дні повномасштабного вторгнення, пережив полон та повернувся до родини.

Про це у телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Нам розповідали, що нас очікує в Україні: трибунал, відкриті кримінальні справи, а головне, що родичі та близькі від нас відмовились», – згадує Євгеній.

«В одному з місць утримання, де я перебував, конвоїри раптом перестали нас гамселити, запровадили «заняття спортом», яке подекуди тривало всю ніч. Працівники колонії почали проводити медичний огляд полонених. Тільки згодом ми дізналися, що так росіяни готувалися до приїзду МКЧХ», - каже він.

Вдома на Євгенія чекала дружина, вона знала лише, що він потрапив у полон, але про його подальшу долю було не відомо.

«Вона у мене боєць – залишилася з двома нашими янголятками, але не занепадала духом, – розповідає прикордонник. – Я не знаю, як це працює, але її підтримку реально відчував».
Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон

«Достеменної інформації про обмін ми не мали, але звісно надія була завжди, – згадує Євгеній. – Від хлопців чув про випадки, коли начебто обміни зривались. Напевно, окупанти це робили задля деморалізації людей».

11 червня 2023 року Україні вдалося повернути з ворожого полону 95 військовослужбовців, серед яких був Євгеній. І саме в цей день йому виповнилося 28 років.

«Я не знаю, що ти загадала на день народження, – сказав дружині під час першого дзвінка, – але я на волі!»

Другого квітня у родині Котляренків сталася радісна подія – народилася донечка.

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Теги: полонені, росія
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