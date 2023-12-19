У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень

Анатолій Миронюк звернувся до членів бюджетної комісії Луцькради з проханням погодити проєкт рішення про ліквідацію структурного підрозділу «Служба автомобільних перевезень» у зв'язку з його непотрібністю. З якою метою його створили у 2009 році наразі встановити важко, адже жодної інформації про це в архівах не збереглося.



Про це стало відомо у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише



«Ми шукали будь-яку бухгалтерську інформацію, в архівах її немає. Єдиний документ, на який ми натрапили, про прийняття на роботу Олега Колесника на посаду директора цієї філії. Впродовж 8 місяців він перебував на цій посаді, але роботи ніякої не здійснював, в результаті його було звільнено за прогули. Але в ЄДР ця філія значиться і Колесник вказаний як директор», - зазначив Анатолій Миронюк.



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У лютому нинішнього року представники КП «Луцьке підприємство електротранспорту» подали заяву, аби виключити Олега Колесника як директора «Служби автомобільних перевезень» з ЄДР та ухвалили рішення про ліквідацію цього структурного підрозділу.



Цей структурний підрозділ є непотрібний. Наразі на підприємстві немає людей, які могли б розповісти про потребу у створенні та існуванні цього підрозділу, в архівах також немає такої інформації», - зауважив Анатолій Миронюк.



За словами Анатолія Миронюка, за 15 років існування «Служби автомобільних перевезень» фінансували лише заробітну плату Колеснику за 8 місяців, жодних інших витрат на цей підрозділ не здійснювали. Також, окрім директора, штатних одиниць там немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту»звернувся до членів бюджетної комісії Луцькради з проханням погодити проєкт рішення про ліквідацію структурного підрозділу «Служба автомобільних перевезень» у зв'язку з його непотрібністю. З якою метою його створили у 2009 році наразі встановити важко, адже жодної інформації про це в архівах не збереглося.Про це стало відомо у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише ВСН «Ми шукали будь-яку бухгалтерську інформацію, в архівах її немає. Єдиний документ, на який ми натрапили, про прийняття на роботу Олега Колесника на посаду директора цієї філії. Впродовж 8 місяців він перебував на цій посаді, але роботи ніякої не здійснював, в результаті його було звільнено за прогули. Але в ЄДР ця філія значиться і Колесник вказаний як директор», - зазначив Анатолій Миронюк.У лютому нинішнього року представники КП «Луцьке підприємство електротранспорту» подали заяву, аби виключитияк директора «Служби автомобільних перевезень» з ЄДР та ухвалили рішення про ліквідацію цього структурного підрозділу.Цей структурний підрозділ є непотрібний. Наразі на підприємстві немає людей, які могли б розповісти про потребу у створенні та існуванні цього підрозділу, в архівах також немає такої інформації», - зауважив Анатолій Миронюк.За словами Анатолія Миронюка, за 15 років існування «Служби автомобільних перевезень» фінансували лише заробітну плату Колеснику за 8 місяців, жодних інших витрат на цей підрозділ не здійснювали. Також, окрім директора, штатних одиниць там немає.

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