У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень

У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень
Генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Анатолій Миронюк звернувся до членів бюджетної комісії Луцькради з проханням погодити проєкт рішення про ліквідацію структурного підрозділу «Служба автомобільних перевезень» у зв'язку з його непотрібністю. З якою метою його створили у 2009 році наразі встановити важко, адже жодної інформації про це в архівах не збереглося.

Про це стало відомо у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише ВСН.

«Ми шукали будь-яку бухгалтерську інформацію, в архівах її немає. Єдиний документ, на який ми натрапили, про прийняття на роботу Олега Колесника на посаду директора цієї філії. Впродовж 8 місяців він перебував на цій посаді, але роботи ніякої не здійснював, в результаті його було звільнено за прогули. Але в ЄДР ця філія значиться і Колесник вказаний як директор», - зазначив Анатолій Миронюк.

ЧИТАТИ ЩЕ: Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС


У лютому нинішнього року представники КП «Луцьке підприємство електротранспорту» подали заяву, аби виключити Олега Колесника як директора «Служби автомобільних перевезень» з ЄДР та ухвалили рішення про ліквідацію цього структурного підрозділу.

Цей структурний підрозділ є непотрібний. Наразі на підприємстві немає людей, які могли б розповісти про потребу у створенні та існуванні цього підрозділу, в архівах також немає такої інформації», - зауважив Анатолій Миронюк.

За словами Анатолія Миронюка, за 15 років існування «Служби автомобільних перевезень» фінансували лише заробітну плату Колеснику за 8 місяців, жодних інших витрат на цей підрозділ не здійснювали. Також, окрім директора, штатних одиниць там немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: економіка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень
Сьогодні, 18:37
Волинський суд відправив за ґрати винуватця смертельної автопригоди
Сьогодні, 18:10
Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон
Сьогодні, 17:48
Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»
Сьогодні, 17:33
Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Фонд держмайна вирішив продати завод на Волині Фонд держмайна вирішив продати завод на Волині
26 березень, 17:09
Світло для недобудованої шахти на Волині обійдеться у 60 мільйонів Світло для недобудованої шахти на Волині обійдеться у 60 мільйонів
24 січень, 16:22
Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті
19 грудень, 2023, 17:18
За добу повітряної тривоги Україна втрачає 9 мільярдів За добу повітряної тривоги Україна втрачає 9 мільярдів
24 листопад, 2023, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень
Сьогодні, 18:37
 0
Волинський суд відправив за ґрати винуватця смертельної автопригоди
Сьогодні, 18:10
 0
Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон
Сьогодні, 17:48
 0
Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»
Сьогодні, 17:33
 0
Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8