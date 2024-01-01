Волинський суд відправив за ґрати винуватця смертельної автопригоди

Волинський суд відправив за ґрати винуватця смертельної автопригоди
До трьох років позбавлення волі на Волині засудили Святослава Хомича, який скоїв смертельну ДТП на Рівненщині.

Про це пише Zaxid.net із посиланням на вирок Волинського апеляційного суду.

Як йдеться у вироку, аварія сталася ввечері 16 липня 2022 року у місті Володимирець Вараського району. На перехресті вулиць Шевченка та Повстанців водій автомобіля Toyota Land Cruiser 150 не пропустив ВАЗ 21703, який рухався головною дорогою. Після зіткнення Святослав Хомич втік із місця події, а 39-річний водій ВАЗ від отриманих травм помер наступного дня у лікарні. Через кілька днів винуватець аварії все ж прийшов до поліції.

«До обставин, що пом’якшують покарання апеляційний суд відносить щире каяття, а також добровільне відшкодування завданої шкоди. Враховує суд і конкретні обставини вчиненого, зокрема тяжкі та незворотні наслідки – загибель людини, а також факт залишення обвинуваченим місця ДТП», – повідомляють у суді.

Волинський апеляційний суд скасував вирок Володимирецького районного суду, який призначив три роки іспитового терміну, й ухвалив новий – три роки ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

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Теги: суд, Волинь
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