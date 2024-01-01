Винуватець смертельної аварії під Луцьком «сяде» на 5 років

До п’яти років позбавлення волі засудили волинянина, якийпоблизу Луцька.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП – за це на Волині судили 26-річного жителя села Милуші Луцького району.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).Доведено, що удень 9 травня 2022 року волинянин, не маючи посвідчення водія відповідної категорії, керував автомобілем марки «Volkswagen Golf».На автодорозі у рідному селі він перевищив дозволену у населених пунктах швидкість руху та наїхав на велосипедиста.У результаті ДТП 51-річний чоловік загинув.Суд призначив водію покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.