Винуватець смертельної аварії під Луцьком «сяде» на 5 років

Винуватець смертельної аварії під Луцьком «сяде» на 5 років
До п’яти років позбавлення волі засудили волинянина, який збив на смерть велосипедиста у селі Милуші поблизу Луцька.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП – за це на Волині судили 26-річного жителя села Милуші Луцького району.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Доведено, що удень 9 травня 2022 року волинянин, не маючи посвідчення водія відповідної категорії, керував автомобілем марки «Volkswagen Golf».

На автодорозі у рідному селі він перевищив дозволену у населених пунктах швидкість руху та наїхав на велосипедиста.

У результаті ДТП 51-річний чоловік загинув.

Суд призначив водію покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винуватець смертельної аварії під Луцьком «сяде» на 5 років
Сьогодні, 19:00
Данія дала гроші на виробництво ракет в Україні
Сьогодні, 18:37
У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп
Сьогодні, 18:12
Воїни волинської бригади ефектно скорочують поголів’я окупантів
Сьогодні, 18:11
Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку
Сьогодні, 18:07
У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку
10 квітень, 21:12
Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост
09 квітень, 09:26
Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген» Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген»
03 квітень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Винуватець смертельної аварії під Луцьком «сяде» на 5 років
Сьогодні, 19:00
 0
Данія дала гроші на виробництво ракет в Україні
Сьогодні, 18:37
 0
У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп
Сьогодні, 18:12
 0
Воїни волинської бригади ефектно скорочують поголів’я окупантів
Сьогодні, 18:11
 0
Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8