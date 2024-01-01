Винуватець смертельної аварії під Луцьком «сяде» на 5 років
Сьогодні, 19:00
До п’яти років позбавлення волі засудили волинянина, який збив на смерть велосипедиста у селі Милуші поблизу Луцька.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП – за це на Волині судили 26-річного жителя села Милуші Луцького району.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Доведено, що удень 9 травня 2022 року волинянин, не маючи посвідчення водія відповідної категорії, керував автомобілем марки «Volkswagen Golf».
На автодорозі у рідному селі він перевищив дозволену у населених пунктах швидкість руху та наїхав на велосипедиста.
У результаті ДТП 51-річний чоловік загинув.
Суд призначив водію покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП – за це на Волині судили 26-річного жителя села Милуші Луцького району.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав його винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Доведено, що удень 9 травня 2022 року волинянин, не маючи посвідчення водія відповідної категорії, керував автомобілем марки «Volkswagen Golf».
На автодорозі у рідному селі він перевищив дозволену у населених пунктах швидкість руху та наїхав на велосипедиста.
У результаті ДТП 51-річний чоловік загинув.
Суд призначив водію покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
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