Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»

Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»
У центральній бібліотеці для дітей відбулася літературна зустріч із волинською поетесою, членом Національної спілки письменників України Ніною Горик.

Про це повідомляє департамент культури Луцької міськради.

Під час заходу авторка презентувала збірку поезій «Лінії оборони» – крайнє видання поезій, написаних упродовж останніх років, про мову, рідну землю, свободу, батьківщину, родину. Розповідала письменниця і про історію створення книги, згадувала події, які спонукали народженню зворушливих поетичних рядків, щиро ділилась думками та почуттями, відповідала на запитання присутніх.

Учасники зустрічі - шанувальники поетичного слова, читачі, а також здобувачі освіти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, активно долучалися до розмови, декламували вірші поетеси. Звучали поезії і у виконанні самої авторки.
Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»
Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»

Завершився захід автограф-сесією.
Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»


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Теги: культура, Волинь
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