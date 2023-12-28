Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»

Ніною Горик.



Про це повідомляє департамент культури Луцької міськради.



Під час заходу авторка презентувала збірку поезій «Лінії оборони» – крайнє видання поезій, написаних упродовж останніх років, про мову, рідну землю, свободу, батьківщину, родину. Розповідала письменниця і про історію створення книги, згадувала події, які спонукали народженню зворушливих поетичних рядків, щиро ділилась думками та почуттями, відповідала на запитання присутніх.



Учасники зустрічі - шанувальники поетичного слова, читачі, а також здобувачі освіти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, активно долучалися до розмови, декламували вірші поетеси. Звучали поезії і у виконанні самої авторки.



Завершився захід автограф-сесією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральній бібліотеці для дітей відбулася літературна зустріч із волинською поетесою, членом Національної спілки письменників УкраїниПро це повідомляє департамент культури Луцької міськради.Під час заходу авторка презентувала«Лінії оборони» – крайнє видання поезій, написаних упродовж останніх років, про мову, рідну землю, свободу, батьківщину, родину. Розповідала письменниця і про історію створення книги, згадувала події, які спонукали народженню зворушливих поетичних рядків, щиро ділилась думками та почуттями, відповідала на запитання присутніх.Учасники зустрічі - шанувальники поетичного слова, читачі, а також здобувачі освіти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, активно долучалися до розмови, декламували вірші поетеси. Звучали поезії і у виконанні самої авторки.Завершився захід автограф-сесією.

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