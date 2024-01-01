Із початком Великої війни волинянин повернувся зі Швеції і вступив до війська
Сьогодні, 17:02
На момент початку широкомасштабного збройного вторгнення Андрій працював автомеханіком на вантажному сервісі у Швеції. Почувши звістки з Батьківщини чоловік одразу повернувся в Україну та пішов служити до Волинського прикордонного загону.
Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
«Я, як їхав сюди з-за кордону, конкретно розумів, що якщо кожен буде говорити, що я не хочу чи це не потрібно, тоді нічого доброго в Державі не буде, усе розвалиться», - каже захисник.
Враховуючи фах Андрія, його призначили до авторемонтного підрозділу, а згодом він вирушив у район активних бойових для оперативного ремонту та відновлення техніки у прифронтовій зоні.
«Основні несправності техніки по ходовій частині, дуже сильно вона тут вбивається. Часто бувають проблеми з форсунками, але по двигунах складних проблем немає», - розповідає військовослужбовець.
Прикордонники працюють з технікою, як стаціонарно, так і за необхідності можуть виїхати для ремонту автомобілів. Оскільки мають на озброєнні мобільну автомайстерню, яка обладнана усім необхідним.
Андрій переконаний, що усі мають допомогти Державі у надскладний час, адже тільки згуртувавшись можна перемогти сильного та підступного ворога.
«Кожен на службі може знайти щось своє, тобто будь-яка спеціальність потрібна для перемоги», - сказав прикордонник й додав: «Якщо кожен буде відмовлятися, то нічого у нас не вийде, а так, разом – ми сила».
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Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
«Я, як їхав сюди з-за кордону, конкретно розумів, що якщо кожен буде говорити, що я не хочу чи це не потрібно, тоді нічого доброго в Державі не буде, усе розвалиться», - каже захисник.
Враховуючи фах Андрія, його призначили до авторемонтного підрозділу, а згодом він вирушив у район активних бойових для оперативного ремонту та відновлення техніки у прифронтовій зоні.
«Основні несправності техніки по ходовій частині, дуже сильно вона тут вбивається. Часто бувають проблеми з форсунками, але по двигунах складних проблем немає», - розповідає військовослужбовець.
Прикордонники працюють з технікою, як стаціонарно, так і за необхідності можуть виїхати для ремонту автомобілів. Оскільки мають на озброєнні мобільну автомайстерню, яка обладнана усім необхідним.
Андрій переконаний, що усі мають допомогти Державі у надскладний час, адже тільки згуртувавшись можна перемогти сильного та підступного ворога.
«Кожен на службі може знайти щось своє, тобто будь-яка спеціальність потрібна для перемоги», - сказав прикордонник й додав: «Якщо кожен буде відмовлятися, то нічого у нас не вийде, а так, разом – ми сила».
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