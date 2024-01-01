Із початком Великої війни волинянин повернувся зі Швеції і вступив до війська

На момент початку широкомасштабного збройного вторгненняпрацював автомеханіком на вантажному сервісі у Швеції. Почувши звістки з Батьківщини чоловік одразу повернувся в Україну та пішов служити до Волинського прикордонного загону.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.«Я, як їхав сюди з-за кордону, конкретно розумів, що якщо кожен буде говорити, що я не хочу чи це не потрібно, тоді нічого доброго в Державі не буде, усе розвалиться», - каже захисник.Враховуючи фах Андрія, його призначили до авторемонтного підрозділу, а згодом він вирушив у район активних бойових для оперативного ремонту та відновлення техніки у прифронтовій зоні.«Основні несправності техніки по ходовій частині, дуже сильно вона тут вбивається. Часто бувають проблеми з форсунками, але по двигунах складних проблем немає», - розповідає військовослужбовець.Прикордонники працюють з технікою, як стаціонарно, так і за необхідності можуть виїхати для ремонту автомобілів. Оскільки мають на озброєнні мобільну автомайстерню, яка обладнана усім необхідним.Андрій переконаний, щоу надскладний час, адже тільки згуртувавшись можна перемогти сильного та підступного ворога.«Кожен на службі може знайти щось своє, тобто будь-яка спеціальність потрібна для перемоги», - сказав прикордонник й додав: «Якщо кожен буде відмовлятися, то нічого у нас не вийде, а так, разом – ми сила».