Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині

Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині
Волинянин Сергій Дудка після нападу Росії у 2014 році закінчив університет та пішов служити добровольцем в полк "Азов". Боронив Україну в Широкіному та Гранітному два роки, потім демобілізувався, працював перевізником.

Як розповів Сергій Дудка Суспільному, чотири роки тому вирішив повернутися до військової справи, вступив у лави Національної гвардії України.

"Повномасштабний напад Росії не став для мене несподіванкою. Я, безпосередньо, знаходився вдома. Почувши, це був перший приліт по аеродрому. Взяв в руки тривожну валізу і вирушив в пункт постійної дислокації", — розповідає нацгвардієць.

З його слів, під час добровольчої служби доводилося потрапляти в різні критичні та бойові ситуації, коли приходилося працювати з різного виду озброєння.

"Я безпосередньо знаходився на посаді ПТУРА. Це протитанково керована ракета. Але на моєму військовому шляху доводилося працювати й з автоматичного гранатомета, і зі стрілкової зброї та з інших видів озброєння", — говорить військовослужбовець.

Після чотирьох років цивільної роботи перевізником знову вирішив повернутися до військової служби та став нацгвардійцем. Каже, що не розуміє тих людей, які кажуть "що це не їхня війна", бо рано, чи пізно доведеться стати на захист Держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, доброволець, війна, Сергій Дудка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині
Сьогодні, 23:17
На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували
Сьогодні, 22:38
«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду
Сьогодні, 21:16
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області
Сьогодні, 16:50
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим
Сьогодні, 16:17
Завтра у Луцькому районі прощатимуться з Героєм Олександром Літвінцовим Завтра у Луцькому районі прощатимуться з Героєм Олександром Літвінцовим
Сьогодні, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині
Сьогодні, 23:17
 0
На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували
Сьогодні, 22:38
 0
«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
 0
Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду
Сьогодні, 21:16
 0
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8