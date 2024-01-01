Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині

Сергій Дудка після нападу Росії у 2014 році закінчив університет та пішов служити добровольцем в полк "Азов". Боронив Україну в Широкіному та Гранітному два роки, потім демобілізувався, працював перевізником.



Як розповів Сергій Дудка



"Повномасштабний напад Росії не став для мене несподіванкою. Я, безпосередньо, знаходився вдома. Почувши, це був перший приліт по аеродрому. Взяв в руки тривожну валізу і вирушив в пункт постійної дислокації", — розповідає нацгвардієць.



З його слів, під час добровольчої служби доводилося потрапляти в різні критичні та бойові ситуації, коли приходилося працювати з різного виду озброєння.



"Я безпосередньо знаходився на посаді ПТУРА. Це протитанково керована ракета. Але на моєму військовому шляху доводилося працювати й з автоматичного гранатомета, і зі стрілкової зброї та з інших видів озброєння", — говорить військовослужбовець.



Після чотирьох років цивільної роботи перевізником знову вирішив повернутися до військової служби та став нацгвардійцем. Каже, що не розуміє тих людей, які кажуть "що це не їхня війна", бо рано, чи пізно доведеться стати на захист Держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинпісля нападу Росії у 2014 році закінчив університет та пішов служити добровольцем в полк "Азов". Боронив Україну в Широкіному та Гранітному два роки, потім демобілізувався, працював перевізником.Як розповів Сергій Дудка Суспільному , чотири роки тому вирішив повернутися до військової справи, вступив у лави Національної гвардії України."Повномасштабний напад Росії не став для мене несподіванкою. Я, безпосередньо, знаходився вдома. Почувши, це був перший приліт по аеродрому. Взяв в руки тривожну валізу і вирушив в пункт постійної дислокації", — розповідає нацгвардієць.З його слів, під час добровольчої служби доводилося потрапляти в різні критичні та бойові ситуації, коли приходилося працювати з різного виду озброєння."Я безпосередньо знаходився на посаді ПТУРА. Це протитанково керована ракета. Але на моєму військовому шляху доводилося працювати й з автоматичного гранатомета, і зі стрілкової зброї та з інших видів озброєння", — говорить військовослужбовець.Після чотирьох років цивільної роботи перевізником знову вирішив повернутися до військової служби та став нацгвардійцем. Каже, що не розуміє тих людей, які кажуть "що це не їхня війна", бо рано, чи пізно доведеться стати на захист Держави.

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