15 березня на Волині: гортаючи календар

15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження колишній випусковий редактор Інформаційного агентства ВолиньPost Алла Чарушина (на фото).

Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик та колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук.

Вітаємо їх усіх. Бажаємо миру, безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.

День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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