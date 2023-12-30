На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували





Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов



"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у дописі голови ОВА.



Нагадаємо, ввечері, 12 березня російські окупанти обстріляли місто Кривий Ріг і влучили в багатоповерхівку. Відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, троє людей постраждали.Про це повідомив голова ОВА"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у дописі голови ОВА.Нагадаємо, ввечері,Відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію