На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували

На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували
На Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, троє людей постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов

"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у дописі голови ОВА.

Нагадаємо, ввечері, 12 березня російські окупанти обстріляли місто Кривий Ріг і влучили в багатоповерхівку. Відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вінниччина, війна, росія, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині
Сьогодні, 23:17
На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували
Сьогодні, 22:38
«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду
Сьогодні, 21:16
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України
03 січень, 01:15
Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України
30 грудень, 2023, 01:15
На Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр» На Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр»
26 липень, 2023, 17:20
Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО
27 червень, 2023, 22:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов до війська, почувши перший приліт: історія добровольця з Волині
Сьогодні, 23:17
 0
На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували
Сьогодні, 22:38
 0
«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
 0
Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду
Сьогодні, 21:16
 0
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8