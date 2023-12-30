На Вінниччині російський БпЛА влучив у будинок, троє людей госпіталізували
Сьогодні, 22:38
На Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, троє людей постраждали.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов
"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у дописі голови ОВА.
Нагадаємо, ввечері, 12 березня російські окупанти обстріляли місто Кривий Ріг і влучили в багатоповерхівку. Відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу людей.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов
"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у дописі голови ОВА.
Нагадаємо, ввечері, 12 березня російські окупанти обстріляли місто Кривий Ріг і влучили в багатоповерхівку. Відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу людей.
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