Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду
Сьогодні, 21:16
У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок жителю села Гулівка, який привіз із Запорізької області російський автомат АК-74 і набої до нього.
Як зазначили у вироку суду, свою провину чоловік визнав повністю, - повідомляє Суспільне.
З матеріалів справи стало відомо, що в травні 2023 року волинянин був у Запорізькій області і отримав у подарунок автоматичну зброю 1974 року випуску і майже пів сотні набоїв. Хто її подарував судом встановлено не було.
Зброю і набої житель села Гулівка зберігав вдома. Торік у серпні правоохоронці під час обшуків знайшли автомат в автомобілі брала обвинуваченого.
Суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї і присудив йому умовне покарання терміном на 1 рік. Вилучений автомат і набої суд постановив знищити.
Із засудженого на користь держави стягнули 3 585 гривень, які були витрачені на проведення експертизи зброї.
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Як зазначили у вироку суду, свою провину чоловік визнав повністю, - повідомляє Суспільне.
З матеріалів справи стало відомо, що в травні 2023 року волинянин був у Запорізькій області і отримав у подарунок автоматичну зброю 1974 року випуску і майже пів сотні набоїв. Хто її подарував судом встановлено не було.
Зброю і набої житель села Гулівка зберігав вдома. Торік у серпні правоохоронці під час обшуків знайшли автомат в автомобілі брала обвинуваченого.
Суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї і присудив йому умовне покарання терміном на 1 рік. Вилучений автомат і набої суд постановив знищити.
Із засудженого на користь держави стягнули 3 585 гривень, які були витрачені на проведення експертизи зброї.
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