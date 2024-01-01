Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура:
по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла,
в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура:
по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла,
в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
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