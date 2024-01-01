Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.



Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура:



по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла,

в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура:по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла,в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.

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