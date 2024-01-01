Шахрай із Одеси нажився на десятках родин військових

Шахрай із Одеси нажився на десятках родин військових
Одеські поліцейські оголосили підозру у шахрайстві зловмиснику, який «сприяв» родинам захисників в отриманні житла.

Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.

Фігурант ошукав 32 мешканців Одеси на понад 3,6 мільйона гривень.

Поліцейські встановили, що підозрюваний вводив в оману військовослужбовців та членів їхніх сімей, обіцяючи їм посприяти у прискоренні постановки на квартирний облік, виділенні безкоштовного соціального житла та додаткової грошової допомоги від держави на його облаштування.
Шахрай із Одеси нажився на десятках родин військових

Постраждалі передавали гроші зловмисникові, або переказували на його банківську картку.

Суми сягали від двох до шести тисяч доларів.

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Теги: шахраї, Україна
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