Кількість курців серед жінок в Україні за сім років зросла удвічі

Кількість курців серед жінок в Україні за сім років зросла удвічі
Cеред українських жінок істотно побільшало курців, а реклама цигарок та інших виробів здебільшого "полює" на молодь.

Про це повідомляє Правда Життя за посиланням на результати опитування ГО "Життя" разом з дослідниками Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зараз в Україні 30% населення вживають тютюнові або нікотинові вироби. Щоденно курять 24,5% українців (36% чоловіків, 15% жінок). Причому серед жінок споживання тютюнових і нікотинових виробів за 7 років зросло вдвічі.

За даними опитування GATS, у 2017 році щоденно споживали тютюн 7% українок, а електронні сигарети – 1%. Нині ж в Україні курять 15% жінок.

"Опитування демонструють, що споживання тютюнових виробів в Україні активно знижувалося до 2017 року. Та після появи агресивної реклами тютюнових виробів для нагрівання, електронних сигарет і нікотинових виробів їхнє споживання в Україні не знижується вже 7 років", – йдеться у дослідженні.

Стать курців

Найбільшого поширення вживання тютюну та нікотину набуло серед молодих жінок віком 18-29 років (37%). 28,4% з них курять щоденно, а 8,4% – епізодично.

Соціологи дійшли висновку, що кожна третя дівчина в Україні є залежною від нікотину.

Серед щоденних споживачів 79% курять сигарети промислового виробництва.

Наступними в рейтингу є тютюнові вироби для електричного нагрівання (18%) і електронні сигарети (14%). Їхнє вживання найбільш поширене серед молодих респондентів.

Жінки обирають такі вироби частіше, ніж чоловіки.

"Ми вперше спостерігаємо паритет між споживачами тютюну та нікотину серед чоловіків і жінок у групі 18-29 років, проте якщо для чоловіків зберігається сталість показників, то для жіночого населення відбулося значне зростання", — сказав координатор проєктів КМІС Олександр Щербатюк.

Вік курців

Опитування показало, що рекламу тютюну та нікотину найбільше помічає молоде покоління (73% молоді віком 18-29 років).

Далі цей показник знижується з кожною віковою групою і падає до 19% серед респондентів у віці понад 70 років.

Це підтверджує, що реклама тютюнових і нікотинових виробів спрямована на наймолодшу вікову групу чоловіків та жінок.

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Теги: куріння, Україна
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