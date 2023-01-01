Українців штрафуватимуть за куріння електронних цигарок

Українців штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
З 11 липня вводиться відповідальність щодо заборони куріння електронних сигарет в усіх громадських місцях.

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства, - повідомляє Держпродспоживслужба.

Зокрема, йдеться про:

- заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
- встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн;
- заборона продажу ароматизованих сигарет;
-вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.

Українців штрафуватимуть за куріння електронних цигарок


Українців штрафуватимуть за куріння електронних цигарок

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