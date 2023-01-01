Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня

У суботу, 8 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17° , вдень 20-25°.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Наші пращури помітили, що жара в цей день – до ще сорока спекотних днів. Вважалося, що, якщо миші та свині їдять сіно, покіс буде невдалим.