На Запоріжжі внаслідок мінометного обстрілу загинув волинянин Петро Літвинець





Про це повідомила очільниця громади Анастасія Павлович.





"Дружина втратила люблячого чоловіка, сини наставника, донька турботливого батька, згорьована мати сина. Ми, хорошу Людину.

6 липня 2023 року, в результаті ворожого мінометного обстрілу в Запорізькій області загинув житель села Велимче – сержант, старший навідник мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону. ЛІТВИНЕЦЬ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ (24.05.1977.н.). Назавжди 46!" - йдеться у дописі.



Про чин похорону Петра Літвинця у громаді повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям й побратимам загиблого.

Світлого спочинку душі Воїна та молитовного супроводу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велимченська громада втратила ще одного Воїна - Героя України.Про це повідомила очільниця громади"Дружина втратила люблячого чоловіка, сини наставника, донька турботливого батька, згорьована мати сина. Ми, хорошу Людину.6 липня 2023 року, в результаті ворожого мінометного обстрілу в Запорізькій області загинув житель села Велимче – сержант, старший навідник мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону.(24.05.1977.н.). Назавжди 46!" - йдеться у дописі.Про чин похорону Петра Літвинця у громаді повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям й побратимам загиблого.Світлого спочинку душі Воїна та молитовного супроводу.

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