На Запоріжжі внаслідок мінометного обстрілу загинув волинянин Петро Літвинець

На Запоріжжі внаслідок мінометного обстрілу загинув волинянин Петро Літвинець
Велимченська громада втратила ще одного Воїна - Героя України.

Про це повідомила очільниця громади Анастасія Павлович.


"Дружина втратила люблячого чоловіка, сини наставника, донька турботливого батька, згорьована мати сина. Ми, хорошу Людину.
6 липня 2023 року, в результаті ворожого мінометного обстрілу в Запорізькій області загинув житель села Велимче – сержант, старший навідник мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону. ЛІТВИНЕЦЬ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ (24.05.1977.н.). Назавжди 46!" - йдеться у дописі.

Про чин похорону Петра Літвинця у громаді повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям й побратимам загиблого.
Світлого спочинку душі Воїна та молитовного супроводу.

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Теги: загибель, війна
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