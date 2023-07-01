Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню радіацією, – ANS





Про це пише



"Наші експерти ретельно розглянули "найгірші сценарії", включаючи обстріл і навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони не можуть передбачити ситуацію, яка призведе до радіаційних наслідків для здоров'я населення", - йдеться в повідомленні.



Американське ядерне товариство нагадує, що 6 реакторів ЗАЕС зупинені вже більше десяти місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид.



"ЗАЕС спроектована таким чином, щоб протистояти природним і техногенним загрозам. Товсті, армовані сталлю, залізобетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища.



У малоймовірному випадку, якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння ЗАЕС із "Чорнобилем" або "Фукусімою" є неточним і таким, що вводить в оману", - зазначає товариство.



Американське ядерне товариство вважає, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ або IAEA) повинні отримати негайний, безперешкодний доступ до всіх зон окупованої Росією атомної електростанції.



Саме МАГАТЕ є найбільш надійним джерелом актуальної інформації про ЗАЕС, додають у товаристві.



Американське ядерне товариство продовжує стежити за офіційними заявами та "балачками" в соціальних мережах щодо стану Запорізької атомної електростанції.



Нагадаємо, що Запорізька АЕС окупована росіянами з 4 березня 2022 року. Загарбники перетворили її на військову базу, розмістили на реакторах зброю та вибухівку.



20 червня 2023 року Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.



22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.



25 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, тож загроза як ніколи велика.



6 липня Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навіть найгірший сценарій розвитку подій на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції не буде становити радіологічної небезпеки для населення.Про це пише Українська правда з посиланням на Американське ядерне товариство (American Nuclear Society, ANS), висновок якого поширив НАЕК "Енергоатом"."Наші експерти ретельно розглянули "найгірші сценарії", включаючи обстріл і навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони не можуть передбачити ситуацію, яка призведе до радіаційних наслідків для здоров'я населення", - йдеться в повідомленні.Американське ядерне товариство нагадує, що 6 реакторів ЗАЕС зупинені вже більше десяти місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид."ЗАЕС спроектована таким чином, щоб протистояти природним і техногенним загрозам. Товсті, армовані сталлю, залізобетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища.У малоймовірному випадку, якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння ЗАЕС із "Чорнобилем" або "Фукусімою" є неточним і таким, що вводить в оману", - зазначає товариство.Американське ядерне товариство вважає, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ або IAEA) повинні отримати негайний, безперешкодний доступ до всіх зон окупованої Росією атомної електростанції.Саме МАГАТЕ є найбільш надійним джерелом актуальної інформації про ЗАЕС, додають у товаристві.Американське ядерне товариство продовжує стежити за офіційними заявами та "балачками" в соціальних мережах щодо стану Запорізької атомної електростанції.Нагадаємо, що Запорізька АЕС окупована росіянами з 4 березня 2022 року. Загарбники перетворили її на військову базу, розмістили на реакторах зброю та вибухівку.20 червня 2023 року Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.22 червня президентповідомив, що росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.25 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, тож загроза як ніколи велика.6 липнязаявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".

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