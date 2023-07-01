Словаччина надасть Україні 16 САУ «Зузана» і почне спільне виробництво боєприпасів





Як повідомляє "Зузана Чапутова на спільному брифінгу з президентом України у Братиславі.



"Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже ближчим часом. Ми будемо спільно розробляти новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів", – повідомила Чапутова.



Вона додала, що також Словаччина докладеться до розмінування в Україні.



Скоріш за все, йдеться про угоду, давно анонсовану міністром оборони Словаччини: про постачання протягом року 16 САУ "Зузана" для України, на що надають кошти Німеччина, Норвегія і Данія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.Як повідомляє " Європейська правда ", про це заявила президентка Словаччиниа на спільному брифінгу з президентом України у Братиславі."Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже ближчим часом. Ми будемо спільно розробляти новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів", – повідомила Чапутова.Вона додала, що також Словаччина докладеться до розмінування в Україні.Скоріш за все, йдеться про угоду, давно анонсовану міністром оборони Словаччини: про постачання протягом року 16 САУ "Зузана" для України, на що надають кошти Німеччина, Норвегія і Данія.

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