Штурм тривав близько 10 годин: захисник з Волині тримає оборону в Авдіївці. ВІДЕО

Штурм тривав близько 10 годин: захисник з Волині тримає оборону в Авдіївці. ВІДЕО
Військовослужбовці ДПСУ тримають оборону в районі Авдіївки. Один з нещодавніх ворожих штурмів тривав близько 10 годин.

Про це розповіли у телеграмі Держприкордонслужби, - пише Конкурент.

В атаці окупанти залучити танки та БМП, артилерію, піхоту, завдавали по силах оборони авіаційні удари, закидали позиції прикордонників боєприпасами зі сльозогінним газом.

Як розповів захисник з Волині Сергій Годлевський, 24/7 в Авдіївці – постійні обстріли, але час від часу відбуваються штурми.

«Остання така спроба (штурму – ред.) була 24 червня о 3:30. Почався масований мінометний вогонь. І пішли танки, а тут пішла піхота. І з другої сторони вони підняли авіацію – вертольоти. Почався бій та активна фаза перестрілки», – каже Сергій.

Частину ворожої бронетехніки бійці змогли підбити, ліквідували кілька десятків російських піхотинців. Вцілілі окупанти були змушені відступити.

Довідково: Сергій Годлевський – історик, військовослужбовець, краєзнавець, відомий патріот. Родом він із Горохівщини.


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