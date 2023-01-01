Університет Лесі Українки розвиває міжнародне середовище взаємодії з Поморським університетом. ФОТО

Волинський національний університет імені Лесі Українки продовжує розвивати успішні відносини з Поморським університетом у м. Слупську (Республіка Польща) в рамкам програми мобільності для адміністративного персоналу Erasmus+.Ректор Університету Лесі Українки разом із проректорамита, начальником міжнародного відділузустрілися із проректором Поморського університетуПід час партнерської зустрічі визначили перспективні напрями співпраці: стала підтримка академічної мобільності студентів та викладачів, розширення навчання за програмою подвійного диплому та семестрового стажування, результативна проєктна діяльність, наукові дослідження та розвиток міжнародного середовища взаємодії студентського самоврядування обох університетів.Ректорвисловив подяку партнерам з Поморського університету, ректору Збігнєву Осадовському, проректору Мареку Лукасіку та координаторам міжнародного офісу за теплий прийом, підтримку та нові спільні плани. «Міжнародний обмін студентів та викладачів у партнерстві з Поморським університетом відкриває нові можливості для посилення взаємодії за програмою подвійного диплому за різними освітніми напрямами, зокрема з фізіотерапії, полоністики, активної багатосторонньої наукової співпраці.Цього року 31 студент та 14 викладачів ВНУ взяли участь у програмах коротко та довготривалої міжнародної академічної мобільності у Слупську. Це дозволило поїхати від декількох тижнів до кількох семестрів і повчитися, попрацювати, обмінятися досвідом. Щороку ми розширюємо нові перспективні напрямки, зміцнюючи якість надання освітніх послуг», – підкреслив ректор Анатолій Цьось.Проректор Марек Лукасік підкреслив важливість таких зустрічей, адже «їх мета – обмін ідеями та обговорення проєктів, пов’язаних із інтернаціоналізацією обох університетів» та висловив сподівання на ще активнішу співпрацю у майбутньому.Впродовж перебування у Поморському університеті Лесині люди ознайомилися із структурою та змістом діяльності партнерського університету, практикою міжнародної роботи, структурою управління та оцінювання ефективності діяльності науково-педагогічних працівників.Загалом зустрічі були надзвичайно різноплановими. Делегація Університету Лесі Українки поспілкувалася з викладачами та співробітниками, відвідала кампус університету, підписала пролонгований договір реалізації програми академічних обмінів Erasmus+, ділилась та обмінювалася досвідом.