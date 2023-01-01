Росія утримує у полоні близько 25 тисяч цивільних українців, – Лубінець





Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час форуму “Легіон права”, передає кореспондентка видання



“Станом на сьогодні нам вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 цивільні. Зараз в російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущений дієвий механізм, на це будуть йти роки або десятиріччя“, – зазначив Лубінець.



Він підкреслив, що українці не можуть стільки чекати, оскільки кожного дня росія продовжує піддавати тортурам наших громадян. І Офіс уповноваженого постійно з цим стикається та офіційно фіксує. Саме тому Омбудсман вкотре звертається до міжнародних інституцій з проханням допомогти у скорішому поверненні цивільних заручників.



“Повернення деяких наших громадян відбувається завдяки співпраці з громадянським суспільством. Я хочу подякувати усім, хто працює у цьому напрямку“, – додав Лубінець.



Нагадаємо, 10 червня Дмитро Лубінець заявляв, що у російському полоні перебувають близько 22 тисяч цивільних українців.



За його словами, зараз відсутні реальні механізми повернення всіх цивільних з російського полону. На його думку, міжнародні організації, які повинні напряму бути залучені до цього процесу, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, нічого не роблять та самоусунулись.



Як відомо, 10 червня в Києві відбулася мирна акція, присвячена поверненню додому цивільних заручників. Під акції представники громадської організації “Цивільні в полоні” вимагали від української влади створити окремий орган, який займатиметься усіма питаннями та проблемами, пов’язаними з цивільними заручниками.



6 липня з російських в’язниць звільнили за обміном 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також двох цивільних і двох дітей, яких раніше депортували до РФ. Серед них повернули двох офіцерів, 41 рядового та сержанта, цивільного співробітника “Азовсталі” та тероборонівця з Херсона.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз у російському полоні перебувають близько 25 тисяч цивільних заручників. За півтора року війни вдалося повернути додому 2576 громадян України, з яких 144 цивільних.Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людинизаявив під час форуму “Легіон права”, передає кореспондентка видання ZMINA “Станом на сьогодні нам вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 цивільні. Зараз в російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущений дієвий механізм, на це будуть йти роки або десятиріччя“, – зазначив Лубінець.Він підкреслив, що українці не можуть стільки чекати, оскільки кожного дня росія продовжує піддавати тортурам наших громадян. І Офіс уповноваженого постійно з цим стикається та офіційно фіксує. Саме тому Омбудсман вкотре звертається до міжнародних інституцій з проханням допомогти у скорішому поверненні цивільних заручників.“Повернення деяких наших громадян відбувається завдяки співпраці з громадянським суспільством. Я хочу подякувати усім, хто працює у цьому напрямку“, – додав Лубінець.Нагадаємо, 10 червня Дмитро Лубінець заявляв, що у російському полоні перебувають близько 22 тисяч цивільних українців.За його словами, зараз відсутні реальні механізми повернення всіх цивільних з російського полону. На його думку, міжнародні організації, які повинні напряму бути залучені до цього процесу, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, нічого не роблять та самоусунулись.Як відомо, 10 червня в Києві відбулася мирна акція, присвячена поверненню додому цивільних заручників. Під акції представники громадської організації “Цивільні в полоні” вимагали від української влади створити окремий орган, який займатиметься усіма питаннями та проблемами, пов’язаними з цивільними заручниками.6 липня з російських в’язниць звільнили за обміном 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також двох цивільних і двох дітей, яких раніше депортували до РФ. Серед них повернули двох офіцерів, 41 рядового та сержанта, цивільного співробітника “Азовсталі” та тероборонівця з Херсона.Нагадаємо, що звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні

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